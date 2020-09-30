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Başkan Şimşek mega projeleri için görüşmelerine devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mega projelerini hayata geçirmek için önemli görüşmelerde bulunuyor.Geleceğin yıldızı Gölbaşı’nın inşası için birbirinden önemli projelerini hayata geçirmeye başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, DSİ 5.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mega projelerini hayata geçirmek için önemli görüşmelerde bulunuyor.
Geleceğin yıldızı Gölbaşı’nın inşası için birbirinden önemli projelerini hayata geçirmeye başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, DSİ 5. Bölge Müdürü Murat Alp, Orman Genel Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz ile bir araya geldi. İlçede yapılacak yeni projelerle ilgili fikir alıverişinde bulunulan toplantıda, Gölbaşı için önemli adımlar atıldı. Üniversiteler Caddesi, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi, Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi gibi birçok başarılı projeyi sırayla hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Şimşek, “Projeleri hayata geçirmek, bürokratik engelleri ortadan kaldırmak ve projelerin yapım aşamasına ulaşması için ilgili bakanlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de gerekli çalışmalarımızı yürütmek için bürokratik kanat ile istişarelerimize devam edeceğiz” dedi.

Tüm projeler masaya yatırıldı
Başkan Şimşek, bir araya geldiği heyetle Sukesen Deresi’nin ıslah projesinin tamamlanmasından Seyirtepe Mesire Alanı’nın büyütülerek genişlemesine, yeşil alanların ağaçlandırılmasından Atatürk’ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi’ne kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulundu. Üniversiteliler Caddesi Projesi’ni de tüm hızıyla başlattıklarının müjdesini veren Şimşek, “Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ana giriş kapısı, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ve Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinin tam merkezinde Gölbaşı Belediyemizin 11 bin metrekarelik kendi arazisi üzerinde inşa ettiğimiz Üniversiteliler Caddesi Projesi hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük önem taşıyor” dedi.

Gölbaşı gençlerin buluşma noktası oluyor
30 adet iş yeri, sinema ve yaşam merkezinden oluşan, içerisinde kendi yürüyüş caddesi ve meydanı bulunan, merkezinde üniversite öğrencileri ve Gölbaşılıların sosyal hayatını zenginleştirmeyi amaçlayan proje hakkında detayları da paylaşan Şimşek, “Projemiz, tek katlı mağazaların çevrelediği araç trafiğine kapalı yürüme yolu cadde konseptinde bir açık hava ticaret ve sosyal yaşam merkezi formunda tasarlandı. Proje sayesinde Gölbaşı’nda yerleşik üniversite öğrencileri ve Gölbaşı halkı açık hava konseptinde kendi mini meydanı ve sosyal yeşil alanları olan, öğrenciler ve vatandaşın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak” açıklamasında bulundu.

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