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Başkan Şimşek’ten 18 Mart mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 17.03.2020 21:03 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Şimşek, “Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin bir yıldönümünü daha kutlamanın ve kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nün onurunu yaşıyor” dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Şimşek mesajında, “Çanakkale Zaferi’yle Mehmetçiklerimiz, bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ nidasını duyurmuştur. Şehit ve gazilerin hiçbir bedelle ölçülemeyecek fedakârlıklarının, milletin bu topraklarda hür yaşamasını sağlayarak adeta imkânsızın başarıldığı Çanakkale Deniz Zaferi, aziz Türk milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır. Bize bu toprakları emanet eden, kanıyla canıyla bizlere bu toprakları vatan kılan her bir şehidimizi millet olarak daima şükranla anacağız. Şehitlerimizin aziz emanetini sonsuza dek koruyarak, bu emaneti daha yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Şimşek mesajını şöyle sürdürdü:
“Çanakkale Zaferi sonuçları itibarıyla, dünya tarihini etkileyen bir dönüm noktasıdır. Bizlerin de bugün onların o günkü vermiş olduğu mücadeleye sahip çıkmak için yapmamız gerekenler var. Boşuna dememiş Mehmet Akif Ersoy; “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altında ki binlerce kefensiz yatanı.” O yüzden tarihimizi bilmemiz gerekiyor. Okumak, anlamak gerekiyor. Son sözü yine Mehmet Akif söylesin; ‘Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor.’ Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhları şad olsun diyorum.”

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