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Başkan Söğüt 1 Mayıs’ta temizlik işçilerini ziyaret etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde görev başında olan temizlik işçilerini ziyaret etti.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü’nde mesai başında olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ,le bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde görev başında olan temizlik işçilerini ziyaret etti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü’nde mesai başında olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ,le bir araya geldi. Çalışanların 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Söğüt, “Emeği ve alın teriyle Körfez’in büyümesine, gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan çalışan emekçilerimizin bayramını kutlayarak işlerinde kolaylıklar diledik. Bizim ortak hedefimiz, alın terinin ve emeğin karşılığını vermektir. Körfez’in daha güzel ve temiz olması için canla başla çalışıyorsunuz. Hem işçi bayramı hem sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde Körfez halkı için, daha temiz bir Körfez için mesainizin başındasınız. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ve şükran sunuyorum. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor ve sıkıntılı günlerde de önemli görevler üstlendiniz" dedi.
Korona virüs tedbirleri hakkında da bilgiler aktaran Söğüt, "Dezenfekte anlamında, halk sağlığına yönelik çalışmalar anlamında gerçekten zorlu bir görev yürütüyorsunuz. Ama ülke olarak bu zorlu günleri atlatacağız. Tedbirlerimiz en üst seviyede. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Ramazan Bayramından sonra umuyoruz ki bunun etkisi iyice azalmış olsun. Ben tekrarda ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde üretime katkı sağlayarak, var gücüyle çalışan tüm işçilerimizin bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:52
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:03
Yatsı
21:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Yalın Eczanesi
Golcuk
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Çınar Eczanesi
Izmit
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