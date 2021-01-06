YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Söğüt, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Söğüt, çalışmaları yerinde inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.01.2021 13:30 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke sahilinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke sahilinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke sahilinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke sahilinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Yaklaşık 21 bin metrekare alana sahip olacak sahil tamamlandığında, vatandaşlar için bölgenin cazibe merkezi olacak. Tarihi güzelliklerimize de ayrı bir değer katacağız. Seyir teraslarımız ile vatandaşlarımız güneşin batışını muhteşem manzara eşliğinde izlemiş olacak. Alana ayrıca 2,4 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1,7 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve 3,75 metre 310 metre uzunluğunda sahil bandı yapılacak” dedi.
Hereke sahiline ayrıca 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde kürek kulübü meydanı ve heykel hahçesi yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:11
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

İlim Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Eren Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.