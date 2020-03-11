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Başkan Söğüt, “Esnafımızla ortak hareketten keyif alıyoruz”

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Güney Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Esnaflarımızın beklentilerine cevap verebilecek, sorunların çözümünde pay sahibi olabilecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Söğüt, “Esnafımızla ortak hareketten keyif alıyoruz”

Güney Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Esnaflarımızın beklentilerine cevap verebilecek, sorunların çözümünde pay sahibi olabilecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafları tek tek dolaşarak kolaylıklar dileyen Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızın taleplerine göre projelere yön verdiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Sizlerin gücü şehrimizin için çok önemlidir. Esnaf ve sanatkârlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızın çözümü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tarz ziyaretler bizim içinde çok verimli oluyor. Esnaflarımızla olan birlikteliğimizden, ortak hareketten keyif alıyoruz” dedi.

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