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Başkan Söğüt esnafla buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 18:33 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Ağadere Caddesi Platformu üyesi esnaflarıyla bir araya geldi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi esnaflarının oluşturduğu platform ile kahvaltıda bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Ağadere Caddesi Platformu üyesi esnaflarıyla bir araya geldi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi esnaflarının oluşturduğu platform ile kahvaltıda bir araya geldi. Körfez Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Ağadere Caddesi Platformu üyesi esnaflar katıldı.
Birliktelikte konuşn Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bizim en köklü, en canlı marka caddemiz Ağadere Caddemiz. Ağadere Caddesi’ndeki trafik yükünü biliyoruz. Ağadere Caddemizi kent estetiği açısından yeniden değerlendirmemiz lazım. Açık bir AVM’ye dönüştürebiliriz. Tabelasından tentesine kadar kurumsal bir proje altlık oluşturabiliriz. Biz belediye olarak buna varız. Proje çerçevesinde katkı da sunabiliriz. Taşın altına elimizi birlikte sokmamız lazım. Beraber yürümemiz lazım. Standardını biz belirleyelim, sil baştan yapalım’’ diye konuştu.

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