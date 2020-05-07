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Başkan Söğüt; “Hedefimiz daha yeşil bir Körfez”

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Yeşillendirme ve bitkilendirme çalışmasının gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, “Hedefimiz daha yeşil bir Körfez” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Emlak Konut 2.

Başkan Söğüt; “Hedefimiz daha yeşil bir Körfez”

Yeşillendirme ve bitkilendirme çalışmasının gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, “Hedefimiz daha yeşil bir Körfez” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Emlak Konut 2. ve 3. etap’ta 6 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeşillendirme ve bitkilendirme çalışması için sahada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, yeşil alanları önemsdiklerini belirtti.
6 bin metrekarelik alanda güzel bir yeşillendirme projesini hayata geçireceklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Yeşillendirme ile birlikte yetersiz olan ışıklandırmaları da güçlendireceğiz. Kavşakları çiçeklerle daha güzel hale getireceğiz. Kentimize yeşil alanları kazandırarak, halkımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz daha yeşil bir Körfez” dedi.

Başkan Söğüt; “Hedefimiz daha yeşil bir Körfez”

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