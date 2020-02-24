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Başkan Söğüt, “Her alanda kendinizi geliştirin”

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:42 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gençlik Buluşmaları kapsamında Tüpraş 50.

Başkan Söğüt, “Her alanda kendinizi geliştirin”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gençlik Buluşmaları kapsamında Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Gençlik Buluşmaları kapsamında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile buluştu. Okul toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada ilk olarak söz alan Okul Müdürü Veysel Okudan, Başkan Şener Söğüt’e katılımından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Başkan Şener Söğüt, gençlere seslendi, onların sorularını cevapladı. Gençlerle bir arada olmayı sevdiğini söyleyen Başkan Söğüt, “Özellikle bu okulda olmak benim için ayrıca önemli. Ortaokul ve lise olmak üzere 6 yıl bu okulda okudum ve buradan mezun oldum. Hayatımın en güzel yıllarının geçtiği bu okul beni hayata hazırladı. Şimdi sizler bu sıralardasınız ve bu ülke sizlerden çok şey bekliyor” dedi.
Genç neslin eğitilmesinin önemine değinen Söğüt, “Okul benim için kıymetli ama içerisinde yer alan sizler daha da kıymetlisiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler bugün bu ülkeyi ya da kenti yöneten insanlar pozisyonundayız. Yarın bizler olmayacağız ve bu görevi sizlere devredeceğiz. O zaman sizleri ne kadar nitelikli, donanımlı yetiştirir hayata hazırlarsak, ülkemiz o kadar güçlü olacak. Gençlerimizi sporla buluşturmak istiyoruz. Beden terbiyesi ve sağlık için önemli. Spor akademilerimizde 4 binin üzerinde genç ve çocuğumuz var. 15 farkı branştan istediğinizi seçebilir ve eğitiminizi alabilirsiniz. Tesis sayısı noktasında da her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Okuyan, düşünen, sorgulayan bireyler olun. Başladığınız bir işi mutlaka neticelendirin. Her alanda kendinizi geliştirin. İnşallah ülkemizin müreffeh yarınlarında gençlerimiz söz sahibi olacak” diye konuştu.
Başkan Şener Söğüt daha sonra öğrencilerden gelen soruları tek tek cevapladı. Karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen buluşma, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Söğüt, “Her alanda kendinizi geliştirin”

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