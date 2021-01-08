YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Söğüt, “Hereke halısına değer katacağız”

Başkan Söğüt, “Hereke halısına değer katacağız”

08.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hereke’de halıcı esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışacağız” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke’de halıcı esnafı ile bir araya geldi.

Hereke’de halıcı esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışacağız” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke’de halıcı esnafı ile bir araya geldi. Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, Hereke halısının bir değer olduğunu ve bu değeri daha da yukarıya çekmek adına çalışma başlattıklarını belirtti. Bu doğrultuda da esnafın fikirlerinin önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, ortak atılacak adımlar üzerinde durduklarını belirtti.
Hereke halısını vatandaşlarla birlikte yaşatacaklarını söyleyen Başkan Söğüt, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kocaeli Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de Hereke halısı üzerinde önemli çalışmaları var. Hereke halısının daha güzel ve etkin tanıtımlarını yapmak, markalaşma ve Hereke’nin ismini duyurmada sektörü canlandırma ile ilgili projelerimiz var. Bu değerimizin devamı için çalışan tüm kardeşlerimi de teşekkür eder ve başarılar dilerim. Ayrıca üreticiliğini arttırmak için de Körfez Belediyesi olarak bizler gerekli adımları atacağız. Meslek edindirme kurslarımız ile teşvikte de bulunacağız. Bu süreçte de esnafımızdan gelecek önerileri de dinleyerek hızlıca adımları atacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:12
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:22

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Alemdar Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Izmit
Güngör Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
Ersin Eczanesi
Basiskele
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor

İzmit çarşısında dükkanlar açılışa hazırlanıyor

Başkan Büyükgöz’den parkta eğlenen çocuklara sürpriz

Başkan Büyükgöz’den parkta eğlenen çocuklara sürpriz

Kocaeli'de çiftlikte çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de çiftlikte çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası

Kent Meydanı Çayırova’yı taçlandıracak

Kent Meydanı Çayırova’yı taçlandıracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.