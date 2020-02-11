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Başkan Söğüt, “Körfez’i yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağız”

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:42 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Güney Mahallesi teşkilatının toplantısına konuk oldu.AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte toplantıya katılan Başkan Söğüt’e meclis üyeleri de eşlik etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Güney Mahallesi teşkilatının toplantısına konuk oldu.
AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte toplantıya katılan Başkan Söğüt’e meclis üyeleri de eşlik etti. Göreve geldikleri günden bu yana Körfez için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, “Sürekli istişare ve iletişim halindeyiz. İhtiyaçlar doğrultusunda ortak hareket ediyoruz. AK Parti olarak 2002 yılında milletimize ve memleketimize hizmet aşkıyla yola koyulduk. Partimizin 18 yıllık geçmişinde ülkemizin ve şehrimizin elde ettiği kazanımları net bir şekilde ortadadır.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edecek, inandığımız yolda hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Başkan Şener Söğüt’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt, daha sonra mahalle teşkilatı üyelerinin sorularını da tek tek cevapladı. Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şener Söğüt, “Halk meclisleri, esnaf buluşmaları ve bire bir ziyaretlerimizle her bölgedeki hemşehrilerimiz ile sürekli istişare halindeyiz. Projelerimize de bu doğrultuda yön veriyoruz” diye konuştu.

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