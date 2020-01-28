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Başkan Söğüt, projeleri yerinde inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Faruk Denli ile birlikte bölgede yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Faruk Denli ile birlikte bölgede yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak geçtiğimiz günlerde tapuların teslimi gerçekleştirilen Sarnıç Han’da incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, çevre düzenlemesi ve hemen yan tarafında Ağadere’nin yükünü hafifletmek adına hayata geçirilen Dalyan Sokak’taki çalışmaları inceledi. Başkan Şener Söğüt daha sonra İlimtepe’de yapımı tamamlanan ve iç tefrişat çalışmalarında da sona gelinen İlimtepe Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şener Söğüt, daha sonra Hacı Osman Mahallesi’nde yapımında sona gelinen camiyi inceledi.
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, vatandaşların talepleri sonrasında çalışmanın başlatıldığını belirterek, “Göreve geldiğimiz de devam eden projelere öncelik vereceğimizi belirtmiştik. Cami projemiz de bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılmıştı. Bizler de kısa süre içerisinde tamamlayacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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