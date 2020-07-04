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Başkan Söğüt; “Teşkilatımız bizim gözümüz kulağımız”

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

K Parti Hacıosman Mahalle Teşkilat ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Teşkilatlarımız bizim sahadaki gözümüz kulağımız” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Hacıosman Mahalle Teşkilatı’nın pandemi süreci sonrasında ilk gerçekleştirdiği toplantıya konuk oldu.

Başkan Söğüt; “Teşkilatımız bizim gözümüz kulağımız”

K Parti Hacıosman Mahalle Teşkilat ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Teşkilatlarımız bizim sahadaki gözümüz kulağımız” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Hacıosman Mahalle Teşkilatı’nın pandemi süreci sonrasında ilk gerçekleştirdiği toplantıya konuk oldu. Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde hayata geçirilen Nazende Restoran ve Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya, belediye meclis üyesi Mehmet Sayım ve mahalle başkanı Ahmet Kapçak da katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Söğüt, “Hacıosman Mahallemizde olduğu gibi ilçemizdeki tüm mahallelerde teşkilatları diri görmek gerçekten güzel. Sizler bizim sahada gözümüz kulağımızsınız. Teşkilatımız ve milletimizle birlikte tek yürek olarak, daha güzel bir Körfez için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Söğüt; “Teşkilatımız bizim gözümüz kulağımız”

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