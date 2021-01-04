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Başkan Söğüt, “Zor süreci esnafımızla birlikte atlatacağız”

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.01.2021 14:19 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan işletmenin açılışına katıldı.Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan işletmenin açılışına katıldı.

Başkan Söğüt, “Zor süreci esnafımızla birlikte atlatacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan işletmenin açılışına katıldı.
Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan işletmenin açılışına katıldı. Açılışa, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Şener Söğüt, açılan her işletmenin Körfez’e değer katacağını belirterek, “İşletmeciyi tebrik ederim. Bölgeye güzel bir işletme kazandırdı. Biz, Körfez’e değer katacak her çalışmanın yanındayız, olmayı da sürdüreceğiz. Pandemi süreci kuşkusuz esnafımızı da etkiledi. Bizler de bu süreçte esnafımız için gerekli adımları atıyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla faaliyetleri durdurulan esnafımıza biner liralık yardımlarda bulunduk. Ayrıca kuaför ve güzellik merkezlerine de içerisinde hijyen setlerinin olduğu paketleri dağıttık. Bu zorlu süreci birlikte el birliği ile atlatacağız” dedi.

Başkan Söğüt, “Zor süreci esnafımızla birlikte atlatacağız”

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