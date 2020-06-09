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Başkan Söğüt’ten sanayi sitesi esnafına ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Yarımca Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Esnaflarımızın güçlü olması, Körfez’e büyük katkı sunacaktır” dedi.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Milli Egemenlik Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını inceledikten sonra Yarımca Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Yarımca Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Esnaflarımızın güçlü olması, Körfez’e büyük katkı sunacaktır” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Milli Egemenlik Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını inceledikten sonra Yarımca Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, hem hasbihalde bulundu hem de gelen talepleri dinledi. Başkan Söğüt, site esnafına müjde vererek, sanayi içerisindeki yollarda da çalışma yapacaklarını belirtti.
Körfez’de kamu kurumları, STK’lar ve esnaflar ile güzel bir uyum içerisinde olduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “Esnaflarımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Sıklıkla bir araya geldik, gerçekleştireceğimiz çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Esnafı güçlü olan bir şehir daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Dolayısıyla sizlerin güçlü olması, güçlü Körfez için de önemli katkı sunacak. Burada emek var, mücadele var. Varlığınız bizler için önemli” dedi.

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