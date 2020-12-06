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Başkan sokak hayvanlarını eliyle besledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.12.2020 15:00 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

Başkan sokak hayvanlarını eliyle besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’da kendi elleriyle kuşları ve sokak hayvanlarını besledi.
Darıca Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirirken sokak hayvanlarını da unutmadı. Darıca’nın çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme noktalarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu sahada çalışmaları incelerken sokak hayvanlarını da kendi elleriyle besledi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ekibiyle birlikte beslenme noktalarını ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi. Kuşlara da yem ve su veren Bıyık, “Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz ve veterinerlerimizle bakımlarını yapıyoruz. Oluşturduğumuz beslenme noktalarında yiyecek içecek bulamayan minik dostlarımız için mama bırakıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlamasında olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan sokak hayvanlarını eliyle besledi

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