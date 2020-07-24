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Başkan Soydan, Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, sözlerine şöyle devam etti;“Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.

Başkan Soydan, Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, sözlerine şöyle devam etti;
“Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, ’Basın, Milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Gerek ülkemizin gerekse Pazaryeri ilçemizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

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İmsak
03:58
Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:29
Yatsı
22:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
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