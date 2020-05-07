YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Soydan’dan Engelliler Haftası mesajı

Başkan Soydan’dan Engelliler Haftası mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.05.2020 12:33 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Başkan İsmail Soydan mesajında, Türkiye nüfusunun azımsanamayacak bir bölümünü engelli bireylerin oluşturduğunu söyledi.

Başkan Soydan’dan Engelliler Haftası mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Başkan İsmail Soydan mesajında, Türkiye nüfusunun azımsanamayacak bir bölümünü engelli bireylerin oluşturduğunu söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu asla unutmadan engelleri sevgi ile aşmak gerektiğini anlatan Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini bizzat kendilerini kanıtlayan engelliler, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar. Çeşitli sorunlarına rağmen mücadele veren engellilerimizin bu anlamda daha fazla destekçisi olmalı, kısıtlamalarını en asgariye indirmek için çaba sarf etmeliyiz. Bu konuda oran ne olursa olsun, insanı yeryüzünün en değerli varlığı olarak gören bir anlayışın fertleri olarak hassasiyetle hareket etmeliyiz. Engelli olmak bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Sosyal hayatta engellilere sağlanan imkan ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber; insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalarıdır. Bu düşüncelerle Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, her birini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:08
Yatsı
21:41

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.