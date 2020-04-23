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Başkan Soydan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.04.2020 11:33 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında milli iradenin, Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılına erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.Çocuklarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir dünya bırakmak ortak sorumluluğumuzdur diyen AK Parti İlçe Başkanı Soydan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan 1920’de milletimizin önünde yepyeni bir ufuk açılmış, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesine dayalı Milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir.

Başkan Soydan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında milli iradenin, Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılına erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Çocuklarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir dünya bırakmak ortak sorumluluğumuzdur diyen AK Parti İlçe Başkanı Soydan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan 1920’de milletimizin önünde yepyeni bir ufuk açılmış, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesine dayalı Milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli ve anlamlı günü yurdumuzda ve tüm dünyada, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmiştir.Bu duygu ve düşüncelerle bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve bütün halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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