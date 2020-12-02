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Başkan Soydan’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Soydan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü olduğunu belirtti.

Başkan Soydan’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Soydan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günü olduğunu belirtti. Vatandaşların geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerinin son derece önemli olduğunun altını çizen Soydan, sözlerine şöyle devam etti;
"Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için her tür desteği AK Parti hükümetimiz vermekte, projeler hazırlamakta. Engelli vatandaşlarımız; gerekli koşullar sağlandığında eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmaktadır. Her canlının eşsiz engelli adayı olduğu inancımla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelleri beraberce aşmak adına herkesi bu bilince davet ediyor, engelli bireylerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."

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