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Başkan Soydan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı."26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanan tarihinin dönüm noktalarındadır" diyen Başkan Soydan, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bayrağına ve vatanına canı pahasına sahip çıkmış, şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, gösterdiği büyük kahramanlık destanıdır.

Başkan Soydan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
"26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanan tarihinin dönüm noktalarındadır" diyen Başkan Soydan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bayrağına ve vatanına canı pahasına sahip çıkmış, şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin, gösterdiği büyük kahramanlık destanıdır. Milletimiz her türlü yokluğa, zorluğa ve imkansızlığa rağmen özgürlük mücadelesidir. Büyük zaferin 98’inci yılında vatan topraklarında bizlerin hür, bağımsız, özgürce yaşamamızı sağlayan, bizlere 30 Ağustos gibi büyük bir zaferin gururunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum."

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Bozuyuk
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Merkez
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Pazaryeri
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Sogut
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