Başkan Soydan’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’da attığı bağımsızlık mücadelesi adımını, Erzurum ve Sivas kongreleri ardından da Ankara’da Meclis açılışının takip ettiğini vurgulayan Başkan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;

"19 Mayıs 1919’un 101’inci yıl dönümünü kutladığımız bugünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Türk Gençliği, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet,minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm Pazaryeri halkımızın Atatürk’ün bize ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

