Başkan Soyer Acil Çözüm projesini Konak’ta başlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilmek için oluşturulan Acil Çözüm projesini Konak’ın Yenidoğan, Küçükada, Lale, Vezirağa mahallerinde başlattı. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Soyer, “Çok ciddi adımlar attık. Yaralara merhem olacağız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için oluşturulan Acil Çözüm ekipleriyle kentin dezavantajlı bölgelerinde incelemelerde bulundu. Konak’ın Yenidoğan, Küçükada, Lale, Vezirağa mahallelerinde sokak sokak gezip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Soyer, sorunları dinledi, talepleri aldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Soyer, onlara oyuncak verdi. Mahallelerdeki incelemelerin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in en çok dokunulmaya ihtiyaç duyan mahallerine öncelikle girdiklerini belirtti. Soyer, “Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekipleriyle hep birlikte İzmir’in arka sokakları dediğimiz, en çok dokunulmaya ihtiyaç duyulan, en çok destek olunması gereken mahallerimize girdik. Çok ciddi adımlar attık” diye konuştu.

“Vatandaşın derdine derman çözümler üreteceğiz”

Başkan Soyer, kurulan Acil Çözüm ekiplerinin belediyelerin rutin hiyerarşisi içerisinde hareket etmeyeceğini, tespit edilen yol, su, kanal, ulaşım, park gibi sorunların oluşturulan ekipler aracılığıyla hızlı bir şekilde giderileceğini açıklayarak şöyle konuştu: “Her iki belediyemizin temizlik, planlama, imar gibi birimlerinden yetkili arkadaşlarımızın içerisinde olduğu çekirdek bir ekip kurduk. Bu ekiple çok hızlı sonuç almaya başlıyoruz. Vatandaşın, ’Şuraya park yapılmasını istiyorum’ dediği noktaya gerekiyorsa kamulaştırarak, kiralayarak, satın alarak ne gerekiyorsa anında çözüm üretiyoruz. Örneğin ulaşımla ilgili talebi var. ESHOT Genel Müdürü yardımcısı ekibin içerisinde. Hızla nasıl güzergah düşünülebilir. Bunlara bakıyoruz. Kısacası bu acil müdahale ekipleri çok daha hızlı ve vatandaşın derdine derman çözümler üreteceğiz. Yaralara merhem olacağız.”

“Kentin bu bölgelerini ayağa kaldıracağız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise çalışmaların Konak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak şekilde yürütüleceğini belirtti. Batur, “Arka sokaklardaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve hizmet beklentilerini ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ben başkanımıza bu duyarlı davranışından ve özellikle bu kesimlere olan bakış açısından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte güzel işler yapacağız ve kentin bu bölgelerini ayağa kaldıracağız” dedi.