Başkan Soyer, bayram arefesinde çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı arefe gününde aralıksız devam eden ulaşım altyapısıyla ilgili çalışmaları inceledi. Başkan Soyer, Kordon’da hayata geçirecekleri nostaljik tramvay projesinin de müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı arefe gününde kentin birçok noktasında devam eden ulaşım altyapısıyla ilgili çalışmaları inceleyerek personelle bayramlaştı. Başkan Soyer’in ilk durağı İzmirliler’in Kemeraltı’na girişte yoğun olarak kullandığı Nadir Nadi Caddesi oldu. Başkan Soyer, yayaların daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak için belirli saatlerde araç girişine izin verilen ve kent genelinde yayalaştırılan 13 noktadan biri olan bu alandaki bariyerin bakım onarım çalışmasını inceledi.

Tünel 72 kamera ile izleniyor

Başkan Soyer’in ikinci durağı Konak Tüneli girişiydi. Soyer, İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM) mobil ve web uygulamalarında kullandığı canlı yayın kameralarından birinin temizliğini yapan personelle bayramlaştı ve Konak Meydanı ile Yeşildere Caddesi arasında bulunan 1674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeşildere’deki Konak Tüneli İşletme Şefliği bünyesinde tüneli 72 kamerayla izleyerek acil durumlara müdahale eden SCADA merkezini de ziyaret eden Başkan Soyer, “Bu tüneli yaklaşık 6 ay önce Karayolları Genel Müdürlüğünden devraldık. Arkadaşlarımız hem hizmetin kalitesini iyileştirmek hem burada sunulan işi İzmirliler için daha faydalı hale getirmek için çalışıyor. Tünelin bakım onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Tünelde yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında çarelerin neler olabileceği kon usunda çalışıyorlar. 24 saat hizmet üreten bir ünitemiz. Burada görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum” dedi. Konak Tüneli İşletme Şefliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veriyor.