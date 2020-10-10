YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi’ndeki çalışmaları inceledi

Başkan Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi’ndeki çalışmaları inceledi

İZMİR HABERLERİ  | 10.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı’dan geçen Ahırkuyu Deresi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Bostanlı’dan geçen Ahırkuyu Deresi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Körfez temizliği açısından önem taşıyan çalışma kapsamında, derenin deniz suyuyla beslenerek akışının sürekli hale gelmesi sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bostanlı Ahırkuyu Deresi’ne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
İZSU Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi kent genelinde derelerin ıslah çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Körfezi’ne bağlanan Ahırkuyu Deresi’nin Bostanlı’dan geçen 900 metrelik bölümünde rehabilitasyon çalışması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte derenin çalışma yapılan bölümünde incelemelerde bulundu. İZSU yetkilileri, derede yapılan çalışmanın 4 iş makinesi, 14 kamyon ve 28 kişilik ekiple tamamlandığı bilgisini verdi. Başkan Soyer, geceyi gündüzüne katarak çalışan ekipleri tebrik ettiğini belirterek, diğer derelerde de benzer uygulamaların yapılmasını istedi.

Neler yapıldı?
İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlı havalarda deredeki olası tıkanma ve taşkınların önüne geçilmesi sağlandı. Derenin tabanı temizlenerek suyun düzenli akışının önündeki engeller kaldırıldı ve denizden temiz su entegre edilerek derenin görünümü iyileştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Burdur’da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak
Burdur’da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:03
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 8 Yıl Hapis Cezası
Engelli kıza lezbiyen tacizi
Engelli kıza lezbiyen tacizi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.