Başkan Soyer Fikir Önderleri Forumu’nda projelerini anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen Fikir Önderleri Forumu’na katıldı. Başkan Soyer, çevirimiçi toplantıda demokrasinin önemini vurguladı ve tarımdan turizme kadar hayata geçirmeyi planladıkları birçok proje hakkında bilgi verdi.

ESİAD çevirimiçi Fikir Önderleri Forumu’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projelere dair bilgi verdi. Konuşmasına demokrasinin önemine değinerek başlayan Başkan Soyer, halkın kamusal politikalara ve siyasete katılım hakkının yerel düzeyde kurumsallaşmasının gerekliliğinin altını çizerek "İzmir ile ilgili en önemli iddiamız ve amacımız; demokrasinin temellerinin atıldığı bu coğrafyanın tarihsel kimliğinden beslenerek demokrasiyi gerçek anlamıyla hakim kılmak, halkımızın katılımını sağlamak ve ülkemize ilham vermek" dedi.

"Kentsel dönüşümde yaşamın devamını esas alıyoruz"

Başkan Soyer, İzmir’deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kentsel dönüşümü “yerinden dönüşüm” olarak tanımladıklarını ifade eden Soyer, "Dönüştürülmesi gereken yapıların sadece fiziki olarak sağlamlaştırılmasını yeterli bulmuyoruz. Oradaki kültürün korunmasını, yaşamın devamlılığını esas alıyor ve dönüşümün ancak bu şekilde sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Bu sebeple dönüşüm yaparken hak sahipleri ve bölge sakinleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlamaya yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu.