Başkan Soyer, kutlamalara bisikletiyle katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona önlemleri kapsamındaki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamalarına bisikletiyle katıldı. Başkan Soyer, kutlamalara saat 07.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na karanfil bırakarak başladı.

19 Mayıs 1919 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmalarının 101. yıl dönümü İzmir’de salgın önlemleri çerçevesinde kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulu Önder’in gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Cumhuriyet Meydanı’ndaki anıtına sabah 07.00’de bisikletiyle geldi. Anıta vatandaşlar adına karanfil bırakan Başkan Tunç Soyer, burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“Daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız”

Başkan Tunç Soyer, buradan yine bisikletiyle 33 kilometre uzaklıktaki Sasalı Doğal Yaşam Parkına gitti. Başkan Soyer burada yaptığı açıklamada, "19 Mayıs gerçekten Türkiye Cumhuriyeti için son derece anlamlı bir gün. Kuruluşun ilk adımları ve o nedenle de çok heyecan verici. Özellikle bir İzmirli olarak; çünkü İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Ve bu gururu ilelebet taşıyacak. Biz de bu şehirde yaşayan insanlar olarak bu gururu taşıyoruz. Buradan özellikle tüm gençlerin bayramlarını kutluyorum ve atalarımızın mirasını torunlarına bırakmalarını diliyorum. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Son nefesimize kadar çalışacağız. Ve daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız” dedi.