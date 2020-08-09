Başkan Soyer Olivelo Fikir Projesi’nin ödül töreninde konuştu

Olivelo-İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle aldı. Soyer, Olivelo projesi ile Avrupa’nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı’na üyelik için ilk adımların atılmış olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Olivelo - İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum ve ödül töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezinde yapıldı. Güzelbahçe’nin Yelki Mahallesinde yaklaşık 57 hektarlık alanda ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı modeli oluşturulması amacıyla hayata geçirilen projenin ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyle Avrupa’nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı’na üyelik için ilk adımların atılmış olduğunu söyledi.

“Kentlerin hızlı büyümesi nedeniyle doğa üzerindeki baskı arttı”

Projenin yapılacağı alanın "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde bulunduğunu kaydeden Başkan Soyer, bölgenin kentle bütünleşmesini sağlamak için bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Soyer, kentlerin çok hızlı büyümesi sonucu doğa üzerinde artan baskıların, kent ile doğal-kırsal çevre arasındaki alanların korunmasını zorunlu kıldığını aktardı. Bu alanların, kent sağlığının temininde hayati bir rol üstlendiklerini vurgulayan Başkan Soyer, “Bu alanlarda sürdürülebilir ve bütüncül bir planlama yaklaşımımız, kır ile kentin kopmaya başlayan binlerce yıllık ilişkisini ve ekosistem bütünlüğünü, şehrimizde yeniden inşa etmemizi sağlıyor” dedi.

“Zeytin üretim alanlarında güçlü bir koruma sağlanacak”

İzmir’de, Körfez etrafında yoğunlaşan kentsel dokunun, bir tampon veya sınır olmasının ötesinde, aktif bir yaşama ve koruma alanı olarak birbirine bağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Tunç Soyer, böylelikle kırsal alanın, kent ile bütünlüklü bir ekolojik ağ oluşturmasını sağlamak istediklerini belirtti. Başkan Soyer şöyle konuştu: “Bu proje sayesinde bir yandan şehrimizin Akdeniz havzasındaki en önemli kimliklerinden birini oluşturan zeytin üretim alanlarında güçlü bir koruma sağlarken, öte yandan bu alanın Avrupa Bisikletli Turizm Ağı, EuroVelo ile entegre edilmesini mümkün kılacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi; dağları, nehirleri, ovaları, deltaları, kadim üretim havzaları gibi milyarlarca canlının ahenk içindeki yaşam alanlarını savunma ve koruma mücadelesini, kendimizle beraber tüm varlıklar için önemli bir görev olarak addediyor.”