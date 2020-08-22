YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi

Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi

İZMİR HABERLERİ  | 22.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini Gaziemir’de ağırladı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini Gaziemir’de ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratlarının yer aldığı buluşmada iş birliği halinde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratları da hazır bulundu. Görüşmede, iş birliği halinde yapılacak projeler konuşuldu. Toplantıda Başkan Arda, Gaziemir’e ilişkin projeleri ve ilçenin hızla çözülmesi gereken sorunlarını anlattı. Başkan Arda, Gaziemir’in geleceğini şekillendiren vizyon projeler konusunda Başkan Tunç Soyer’den destek istedi.

“Gaziemir’i geleceğe taşıyacak projeler sunduk”
İlçede yapılması gerekenleri, sorunları ve proje önerilerini içeren sunum yapan Başkan Arda, Sarnıç’taki yol ve trafik sorunundan Aktepe’deki kentsel dönüşüm alanına, Gaziemir metrosundan, kültür-sanat yatırımlarına kadar pek çok konunun gündeme geldiği görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti. Arda, "Başkan Tunç Soyer’e ilçemizi, gelecek planlarımızı, kronik sorunları ve çözüm önerilerini anlattık. Kendisinin de kentin kalkınması ve ilerlemesi için çizdiği vizyona uyumlu olan çalışma ve projelerimizi ilettik. O da proje ve önerilerimizi çok olumlu karşıladı. Yakın zamanda Gaziemir’imizin çehresini değiştirecek, Gaziemir’imizi geleceğe taşıyacak projelere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tunç Soyer: “Gazieimir için çok büyük heyecanımız var”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Tunç Soyer de yaptığı değerlendirmede, “Gaziemir belediye başkanımız ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Gaziemir için çok büyük heyecanlarımız var. Örneğin; Gaziemir Metrosu. Bununla ilgili değerli başkanım detayları sizinle ileri ki süreçlerde paylaşacak. Gaziemir Metrosu için jeolojik etüt çalışmaları şu an devam ediyor. Sayın başkanın toplantıda sunduğu projeler adeta Gaziemir’in geleceği için tasarlanmış. Bu vizyon nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Yapılan sunumda bizim payımıza neler düştüğünü, maliyetler üzerinde biz de ekiplerimizle çalışma yürüteceğiz. Sonuna kadar hep beraber çalışacağız. Sizin önceliğiniz bizim de önceliğimiz. Tüm kalbimizle Gaziemir için beraberiz” dedi.
Sunumun ardından Başkan Arda, Başkan Soyer ve bürokratlara Gaziemir’de devam eden ve üzerinde çalışılan projeleri yerinde gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor
Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:04
Yatsı
21:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı
Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İzmir’de ‘Askıda Kitap’ kampanyası
İzmir’de ‘Askıda Kitap’ kampanyası
Huqqabaz İzmir’e geliyor
Huqqabaz İzmir’e geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.