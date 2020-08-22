Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini Gaziemir’de ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratlarının yer aldığı buluşmada iş birliği halinde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratları da hazır bulundu. Görüşmede, iş birliği halinde yapılacak projeler konuşuldu. Toplantıda Başkan Arda, Gaziemir’e ilişkin projeleri ve ilçenin hızla çözülmesi gereken sorunlarını anlattı. Başkan Arda, Gaziemir’in geleceğini şekillendiren vizyon projeler konusunda Başkan Tunç Soyer’den destek istedi.

“Gaziemir’i geleceğe taşıyacak projeler sunduk”

İlçede yapılması gerekenleri, sorunları ve proje önerilerini içeren sunum yapan Başkan Arda, Sarnıç’taki yol ve trafik sorunundan Aktepe’deki kentsel dönüşüm alanına, Gaziemir metrosundan, kültür-sanat yatırımlarına kadar pek çok konunun gündeme geldiği görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti. Arda, "Başkan Tunç Soyer’e ilçemizi, gelecek planlarımızı, kronik sorunları ve çözüm önerilerini anlattık. Kendisinin de kentin kalkınması ve ilerlemesi için çizdiği vizyona uyumlu olan çalışma ve projelerimizi ilettik. O da proje ve önerilerimizi çok olumlu karşıladı. Yakın zamanda Gaziemir’imizin çehresini değiştirecek, Gaziemir’imizi geleceğe taşıyacak projelere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.