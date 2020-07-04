YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Soyer ve TMSF Başkanı Gülal, İzmir için buluştu

Başkan Soyer ve TMSF Başkanı Gülal, İzmir için buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 04.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal İzmir için buluştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ı makamında ağırladı.

Başkan Soyer ve TMSF Başkanı Gülal, İzmir için buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal İzmir için buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ı makamında ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin’in de yer aldığı ziyarette, kent gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Muhiddin Gülal, ziyaret anısına Başkan Soyer’e vazo, Soyer de konuğuna İzmir’in simgesi Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.

Başkan Soyer ve TMSF Başkanı Gülal, İzmir için buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Oyun sektörünün kalbi İzmir’de atacak

Oyun sektörünün kalbi İzmir’de atacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.