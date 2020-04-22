Başkan Soyer’den çocuklara sürpriz ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “sağlık çalışanları” konulu öykü yarışması sonuçlandı. Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan çocuklara sürpriz ziyaretler yaparak yarışmanın ödülü olan bisikletleri teslim etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “sağlık çalışanları” konulu öykü yarışması sonuçlandı. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde kutlayacak çocuklar bayram coşkusunu sağlık çalışanları konulu öykülere yansıttı.

“Yazmaya devam et”

Ülke genelinden yoğun katılımın olduğu öykü yarışmasında 15 çocuk ödül kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, yarışmayı kazanan çocuklara sürpriz ziyaretler yaparak ödüllerini kendileri teslim etti. İlk önce ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülü alan 8. sınıf öğrencisi Mesut Ege Işıldak’ın Konak Levent Mahallesindeki evine giden Başkan Soyer, bisikletle beraber kitap ve içinde bayrak, balon, maske ve kolonya bulunan 23 Nisan çantasını teslim etti. Mesut Ege ile sohbet eden Başkan Soyer, “Tebrikler, çok güzel yazmışsın. Yazmaya mutlaka devam et ama iyi yazmak için okumayı da bırakma. İyi yazabilmek için çok okumak gerekiyor” dedi. Mesut Ege’nin anne ve babası Soyer çiftine ziyaretlerinin moral verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Başkan Soyer, ikinci ziyaretini de ortaokul kategorisinde birincilik ödülü alan 6. sınıf öğrencisi Bade Nazlıoğlu’na yaptı. Bornova Çamdibi Mahallesinde oturan Nazlıoğlu ailesini tebrik eden Soyer, “Çocuklarımızla iftihar ediyoruz” dedi.