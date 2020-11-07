Başkan Soyer’den depremzedelere moral ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadırlardaki vatandaşları ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6,9 büyüklüğündeki depremde evi yıkılan ve hasar gören depremzedelerle bir araya geldi. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadırları ziyaret eden Tunç Soyer, depremzedelerin durumuyla yakından ilgilendi. Buradaki vatandaşların ihtiyaçlarını soran Başkan Soyer, gereken her şeyin en kısa sürede yapılması için tüm belediye birimlerinin yedi gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 776 çadırda 3645 kişi barınıyor. Depremden etkilenen İzmirlilerin geçici olarak barınma sorununu çözmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 noktada çadır alanları kurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eski Hilton Oteli’nin binasındaki 380 odayı ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait 282 daireyi depremzedelere tahsis ettiklerini açıklamış, bu rakamlara “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasından gelen kira destekleri de eklenince depremzedeler için 3 bini aşkın dairenin sağlandığını duyurmuştu.

Çadırlarda kalan depremzedelerin ise peyderpey yeni yaşam alanlarına geçirilmesi planlanıyor. “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası ise sürüyor.

