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Başkan Soyer’den Dikili, Bergama, Kınık programı

22.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle ertelenen metropol dışındaki ilçeler programına kaldığı yerden devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle ertelenen metropol dışındaki ilçeler programına kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Tunç Soyer yarın Dikili’de olacak. Üç günlük program Bergama ve Kınık’la sürecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Beydağ, Ödemiş ve Bayındır’ı kapsayan Küçük Menderes Havzası gezisiyle başlattığı tura Bakırçay Havzası ile devam edecek. “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla İzmir Tarımı projesini anlatan Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerindeki yatırımlarını inceleyecek. Başkan Soyer yarın Dikili’de olacak; İZSU tesislerini ziyaret edecek ve ilçe muhtarlarıyla bir araya gelecek. Programın ikinci gününde Başkan Soyer Bergama’da olacak; İZBETON’un Bergama’daki şantiyelerini gezecek, Bergama Kültür ve Sanat Vakfını (BERKSAV) ziyaret edecek. Program kapsamında Kozak Doğa Parkı proje sahası ve Yukarıbey RURITAGE Koordinasyon Merkezi de gezilecek. Programın üçüncü gününde ise Başkan Soyer Kınık’ta İZSU ve İZBETON’un yatırım ve projelerini inceleyecek.

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