Başkan Soyer’den Foça ve Menemen mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yoğun mesaisine Foça ve Menemen’de devam etti. Foça’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ulaşımla ilgili alt yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak Foça Surları Kordon Yolu Projesine de başlayacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça’ya giderek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ulaşımla ilgili altyapı projelerini inceledi, yeni projelerin de startını verdi.

Başkan Soyer’in Foça programına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve belediye bürokratları eşlik etti.

Bağarası’nda yayalara öncelik

Başkan Soyer’in ilk durağı Bağarası oldu. İzmir-Foça yolu üzerindeki yolun her iki tarafında yapımı tamamlanan bin 550 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmasını inceleyen Başkan Soyer, bölgedeki araç köprüsüne yayaların güvenliğini sağlamak için yaya yolu yapacaklarını da söyledi.