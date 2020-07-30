Başkan Soyer’den şafak ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye personeliyle bayramlaşma turlarına bugün de devam etti. Sabah ilk sefere çıkan ESHOT şoförleriyle 05.00’te bir araya gelen Soyer, “Her gün taşıdığınız yüzlerce yolcunun canı size emanet. O nedenle de sorumluluğu çok büyük bir iş. Bunun altından kalktığınız için hepinizle gurur duyuyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de ESHOT Genel Müdürlüğü, Park Bahçeler, Zabıta, İtfaiye, Bilgi İşlem ve Mezarlıklar dairelerine bağlı personel ile Eşrefpaşa Hastanesi personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Soyer son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin ana hizmet binasındaki personelle bayramlaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile sabah saat 05.00’te ESHOT’un Buca Adatepe Garajına gelen Başkan Tunç Soyer’i burada ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın yanı sıra göreve hazırlanan şoförler karşıladı. Sefere çıkacak şoförlerle tek tek bayramlaşan Soyer, ESHOT’un kuruluşunun 77. yılının olduğunu anımsatarak, “Demek ki kurumlar kalıyor, bizler yolcuyuz. Geçiyoruz. Bu süre içerisinde de adeta nöbet tutuyoruz. Bu kadar köklü bir kurumun parçası olmak hepimiz için onur verici. Gurur verici” dedi. Konuşmasında çocukluk anılarına da değinen Tunç Soyer, şunları söyledi: “8-10 yaşlarındayken otobüs şoförü olmayı çok istiyordum. Hayattaki en büyük idealim oydu. Kısmet, ben olamadım ama bugün sizlerle bunu paylaşma fırsatı buldum.”

“Bizi gururla temsil ediyorsunuz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dile kolay, her gün yüzlerce insanı taşıyorsunuz. Onlar size emanet. O nedenle de sorumluluğu çok büyük bir iş. Bunun altından kalktığınız için hepinizle gurur duyuyoruz. Aynı zamanda siz İzmir halkı nezdinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de yüzüsünüz. O nedenle sizin duruşunuz, aslında İzmir Büyükşehir Belediyesini temsil ediyor. Sabahın beşinde güne başlıyorsunuz. Uykusuz günler. Hakikaten kolay değil. Bizi gururla temsil ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Belediyenin büyük bir kurum olduğunu, o nedenle çalışanlarla sık sık bir araya gelemediklerini ifade eden Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Bir arkadaşımızın yapacağı bir yanlış emin olun ki hepimizi bağlıyor. O nedenle birbirimize bunu hep hatırlatmanızı rica ediyorum. Çünkü İzmir’in adı çok büyük. Hep beraber büyütmeye gayret edeceğiz.”

“Türkiye İzmir’i yakından takip ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayram ziyaretlerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yerleşkesiyle devam etti. Burada Soyer’i İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Uğurluoğlu Aşıcı ve çalışanlar karşıladı. Herkesin işini en iyi şekilde yapmak için çaba göstermesini isteyen Başkan Soyer, “Hepimizin yapmış olduğu iş birbirine bağlı ve hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Türkiye İzmir’i yakından takip ediyor ve yaptığımız, yapmadığımız ne varsa hepsi bir yere kaydediliyor. Türkiye’de sosyal demokrat belediyecilik anlamında önemli bir yere sahibiz. Bu bir sorumluluk. Bunu korumak ileriye taşımak bizim elimizde” dedi.

