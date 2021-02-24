Başkan Soyer’in Bakırçay Havzası turu sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası turunun ikinci gününde Bergama’da basın toplantısı düzenledi. İlçenin turizmde hak ettiği yere gelmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını açıklayan Soyer, Bergama’yı Türkiye ve dünya ölçeğinde tanıtacak etkinliklere bahar aylarından itibaren başlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Bakırçay Havzası turu sürüyor. Dün Dikili’de yatırımları inceleyen, yeni yatırımların müjdesini vererek üretici, esnaf, muhtar ve vatandaşlarla buluşan Başkan Soyer, bugün programına Bergama’da başladı. Sabahın erken saatlerinde İZBETON’un Bergama şantiyesini ziyaret eden Soyer; asfalt, parke ve bordür imalatı çalışmalarını denetledi. Şantiyede basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı yatırımları paylaştı; Bergama’nın turizmle gelişmesi için yapacakları çalışmalara ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Bu rakamları kabul edemeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir’i UNESCO Dünya Mirası kategorisiyle taçlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir’deki tüm paydaşlar ile büyük bir özveri içinde çalıştığına değinen Soyer şunları kaydetti: "Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girerek dünyanın 999’uncu mirası olan Bergama’nın, turizm potansiyelini açığa çıkarmak için çok çalışmak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı turizm istatistiklerine göre İzmir ilçelerinde konaklama yapan turist dağılımında Bergama yabancı turistlerin konaklamasında, sadece yüzde 0,27’lik bir paya, yerli turistlerin konaklamasında ise sadece yüzde 1,62’lik bir orana sahip. Düşünün Pergamon Antik Kenti, Akropol, Asklepion Sağlık Merkezi, Kale Mahallesi, Arasta, Kızıl Avlu, Kozak Yaylası gibi onlarca kültür ve doğa mirasına ev sahipliği yapacaksınız ancak 2019 yılında 37 bini yerli, 3 bini yabancı olmak üzere toplamda sadece 40 bin turisti ağırlayacaksınız. Bağrında böylesi büyük zenginlikleri Bergama’nın bu kadar az turisti ağırlaması, ilçemiz için büyük bir kayıp ve kabul edilebilir değil. Biz, turist sayısını artırmak ve Bergama’nın bu köklü mirasına uygun şekilde bir turist hareketliliğine kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız" dedi.