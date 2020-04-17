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Başkan Soyer’in Kemeraltı hayali gerçek oluyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edildi.

İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıllık bir süreç bulunduğunu belirterek, “Kentin bütün paydaşlarıyla el ele verip hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. UNESCO Dünya Mirası statüsü ile birlikte Kemeraltı kent turizminin lokomotifi, İzmir’in kalbi olacak” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerel seçim döneminde dile getirdiği hedeflerden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması yönünde çok önemli bir adım atıldı. Kemeraltı ve çevresinin geçici listeye girmesi için hazırlanan başvuru UNESCO tarafından kabul edildi.

Seçim vaadiydi
2019 Yerel Seçimleri’ndeki adaylık sürecinde Kemeraltı’nı baştan sonra restore ederek UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacaklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıl bulunduğunu ifade eden Soyer, “Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Kemeraltı’nı 24 saat yaşan bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Çarşıyı kültürel faaliyetlerle hareketlendireceğiz. Yürüyüş rotaları belirlenerek Kemeraltı’nda rehberli turları başlatacağız. Dünyanın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı, İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacak” diye konuştu.

“Birlikte başaracağız”
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürece katkı koyan İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneğine teşekkür eden Başkan Soyer, “El birliğiyle Kemeraltı’nı hak ettiği yere taşıyacağız. UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilmesiyle birlikte Kemeraltı’nı tüm dünya tanıyacak. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

Amaç kültürel mirası korumak
Asıl amacı kültürel mirası korumak olan Dünya Miras Listesi, UNESCO’ya bağlı Dünya Mirasları Komitesi tarafından belirleniyor. Listeye alınan doğal ve kültürel varlıkların bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti ediliyor. Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne dayanılarak 1978 yılında oluşturulmaya başlanan çalışma bulunduğu bölgeye önemli katkılar sağlıyor, dünya çapında tanınırlık kazandırıyor.

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