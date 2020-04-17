Başkan Soyer’in Kemeraltı hayali gerçek oluyor

İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıllık bir süreç bulunduğunu belirterek, “Kentin bütün paydaşlarıyla el ele verip hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. UNESCO Dünya Mirası statüsü ile birlikte Kemeraltı kent turizminin lokomotifi, İzmir’in kalbi olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerel seçim döneminde dile getirdiği hedeflerden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması yönünde çok önemli bir adım atıldı. Kemeraltı ve çevresinin geçici listeye girmesi için hazırlanan başvuru UNESCO tarafından kabul edildi.

Seçim vaadiydi

2019 Yerel Seçimleri’ndeki adaylık sürecinde Kemeraltı’nı baştan sonra restore ederek UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacaklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu gelişmeden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daimi listeye girmek için önlerinde 3 yıl bulunduğunu ifade eden Soyer, “Bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Kemeraltı’nı 24 saat yaşan bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Çarşıyı kültürel faaliyetlerle hareketlendireceğiz. Yürüyüş rotaları belirlenerek Kemeraltı’nda rehberli turları başlatacağız. Dünyanın en eski ve en güzel alışveriş merkezi olarak Kemeraltı, İzmir’in turizm lokomotiflerinden biri olacak” diye konuştu.