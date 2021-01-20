Başkan Soyer’in Küçük Menderes turu Kiraz’dan başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metropol dışındaki 19 ilçeye yönelik temas ve inceleme turunun ilk etabına Kiraz’dan başladı. Başkan Soyer, Kiraz’da artan su ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalara değinerek, 16 ayrı mahallede toplamda 27 adet su kuyusu açtıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kırsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu metropol dışındaki ilçelere yönelik maratonu başladı. “Başka bir tarım mümkün” sloganıyla yola çıkan Tunç Soyer’in Küçük Menderes Havzası turunda ilk adresi Kiraz’ın Haliller Mahallesi oldu. Sabah erken saatlerde Halliler’e gelen Başkan Soyer, buradaki yatırımları inceledi. Başkan Soyer’in programına; Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Barış Karcı, Suphi Şahin, Yıldız Devran, Eser Atak, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçaslan, İğdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Süleyman Top ile Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Gerçek, Köy Koop Müdürü Yasemin Güngör Engin ile Haliller Köyü Muhtarı Metin Şimşek de katıldı. Soyer, burada Haliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin mandıra açılışını yaptıktan sonra, Neptün Soyer ve Haliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir ile tesisi inceledi. Aydoğdu Mahallesi’nde İZSU Genel Müdürlüğünce Kiraz’ın su sorununa çözüm üretmek için açılan sondaj kuyularını inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçede bugüne kadar 27 su kuyusu açıldığını anımsatarak, bu yıl içerisinde 15 adet daha açılacağını söyledi. Soyer, “İZSU Genel Müdürlüğü ihaleyle çok sayıda kuyunun açılması, sondaj yapılması için bir girişim başlatmıştı. 25 Ocak’ta tekrar bir ihale var. O da İzmir’in diğer bölgelerinde aynı şekilde sondaj kuyularının açılmasına imkan verecek” dedi.

“Yanlış politikaların bedelini ödüyoruz”

20 yıl öncesine kadar 10-15 metrelerde su çıkan Kiraz’da, artık su bulmak için 250-300 hatta 350 metrelere kadar inilmesi gerektiğine dikkat çeken Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Bugüne kadar tarım politikalarında uyguladığımız yanlışlıklar, vahşi sulama yöntemleri bizi bu noktaya getirdi. Hızla aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Hem suyu daha tasarruflu kullanmak hem de doğru tarım politikaları uygulamak zorundayız"

Soyer, "Bu coğrafyanın iklimine, toprağına uymayan, geleneklerine, kadim kültürüne uymayan yöntemlerle, hayvan ırklarıyla bugüne kadar tarım politikaları yürütüldü. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Öncelikle tarımdan başlayacağız; çünkü kullandığımız suyun Türkiye genelinde yüzde 77’si tarımda kullanılıyor. Tarımsal üretim için harcanıyor. Bu miktarı çok daha aşağı çekmek mümkün olabilir; ama bizim öncelikli hedefimiz yüzde 50 seviyesinde azaltmak ve tasarrufu öne çıkarmak. O nedenle yepyeni bir tarım politikası, yepyeni tarımsal ürün deseni oluşturmaya çalışıyoruz.”

Başkan Tunç Soyer, programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen Tahirova cinsi koyunlarla geçimi sağlayan üretici Erol Kart’ı da ziyaret etti.

