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Başkan Soykarcı’dan 23 Nisan Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.Başkan Soykarcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulusunun 100.

Başkan Soykarcı’dan 23 Nisan Mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.
Başkan Soykarcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulusunun 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Bugün akşam saat 21.00’de tüm Türkiye’de olacağı gibi Kayseri’mizde de tüm halkımızı ve gençlerimizi İstiklal Marşımızı okumaya, tüm bayraklarla donatmaya davet ediyorum."

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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