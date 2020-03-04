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Başkan Sözen: “Her zaman kadınlarımızla yürümeye devam edeceğiz”

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kadınlar gününe özel çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat’ı kadın dostu kent yapma çalışmalarımız devam edecek.

Kadınlar gününe özel çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat’ı kadın dostu kent yapma çalışmalarımız devam edecek. Her zaman kadınlarımızla el ele yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Şükrü Sözen, Manavgatlı kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü daha coşkulu bir şekilde kutlamaları amacıyla çeşitli etkinlikler hazırladı. Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ve Manavgat Belediyesi işbirliği ile hazırlanan etkinlik programı, 8 Mart Pazar günü Saat 13.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak. Etkinlikler, saat 13.15’de kadınların büyük pano üzerinde uygulayacakları “Özgür Eller-Özgür Renkler” farkındalık çalışması ile başlayacak. Saat 14.00’de kadın cinayetlerine kurban olan kadınların canlandırıldığı “Yaşayan Kadınlar” Drama gösterisi gerçekleştirilecek. Ardından Saat 14.30’da ise Atatürk Kültür Merkezi’nde “Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları “21. Yüzyılda Kadın Olmak” konulu söyleşiyi Manavgatlı kadınlarla gerçekleştirecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri akşam Saat 20.00’de Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu Konseri’nin 8 Mart konseri ile devam edecek. Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkını kadınlar günü etkinliklerine katılmaya davet etti.

"Kadınlara verdiğimiz değerin yükseltilmesi gerekir"
Kadın haklarına saygı duyulması gerektiğini ifade eden Sözen, “Kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer alması, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Ulu Önder Atatürk, kadının siyasi yaşama dahil olmasına büyük önem vererek bu hakları, Avrupa’nın bazı ülkelerinden daha önce Türk Kadınına vermiştir. Millet olarak annelerimizden başlayarak hayatımızdaki bütün kadınlara verdiğimiz değerin asla azalmaması ve yükseltilmesi gerekir. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Bunu başaramamış ve kadınlarına gerçek değeri verememiş toplumlarda hem sosyal, hem ahlaki açıdan çöküşler başlar. Bu düşünceden yola çıkarak biz de göreve gelirken, kadınlarımızın daha fazla kent yönetiminde ve toplum hayatında söz sahibi olması gerektiğinin bilinciyle hareket ettik” dedi.

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