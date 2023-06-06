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Başkan Suer, köylerde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerine katıldı

06.06.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçeye bağlı köylerde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerine katıldı.

Başkan Suer, köylerde düzenlenen Hıdrellez etkinliklerine katıldı

Hıdrellez etkinlikleri çerçevesinde Kasımlar, Türkmen, Arıcaklar, Neçinler, Alıç, Söğütcük köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Suer, programa katılan vatandaşlar ile hasbıhalde bulundu.

Programlarda vatandaşlar ile bir arada olmanın verdiği mutluluğu ifade eden Başkan Suer, “Bu gün altı köyümüzde düzenlenen Hıdrellez cemiyetlerine katıldık. Bu güzel günde hemşerilerimiz ile sohbet ettik hasret giderdik. Hangi köyümüze gitsek ayrı bir sevgi, muhabbet ve güler yüz, misafirperverliğe şahit olduk çok şükür. Ne mutlu bizlere. Rabbim Köylerimizin yapmış olduğu hayırlarını kabul etsin tekrarını nasip etsin inşallah” dedi.

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