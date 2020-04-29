YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Süer: “TOBB nefes kredisi başvuruları başladı”

Başkan Süer: “TOBB nefes kredisi başvuruları başladı”

VAN HABERLERİ  | 29.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, TOBB üyesi işletmelerin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdamlarını devam ettirebilmeleri için sağlanan “2020 Nefes Kredisi” başvurularının başladığını duyurdu.Konuya ilişkin Denizbank Genel Müdürü Ahmet Kurtoğlu ile görüşüp Van Şube yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Süer, “İçinde bulunulan süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğu bilinmektedir.

Başkan Süer: “TOBB nefes kredisi başvuruları başladı”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, TOBB üyesi işletmelerin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdamlarını devam ettirebilmeleri için sağlanan “2020 Nefes Kredisi” başvurularının başladığını duyurdu.
Konuya ilişkin Denizbank Genel Müdürü Ahmet Kurtoğlu ile görüşüp Van Şube yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Süer, “İçinde bulunulan süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda üç kez gerçekleştirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’nin bu dönem ‘2020 Nefes Kredisi’ adıyla tekrarlanmasına karar verilmiştir. Üyelerimiz, bankanın ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir. Denizbank, TOBB ve Kredi Garanti Fonu desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır. Kredinin azami limiti 3 milyon TL ve altında cirosu olan firmalar için 50 bin TL, 3 milyon ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan firmalar içinse 100 bin TL’dir. 2020 Nefes Kredisi’ne başvurular 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlamış olup, üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için bir an evvel başvuruda bulunmaları faydalarına olacaktır. ’TOBB Nefes Kredisi’ projesinin KOBİ’ler ve özel sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, süreçte katkılarıyla her zaman yanımızda olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde bankanın emekçilerine de üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. 2020 Nefes Kredisi’nin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üyelerimiz, borsamızın vantb@tobb.org.tr e-posta adresi üzerinden başvuru yapabilir ya da 0432 2154530 nolu irtibat telefonumuzdan ulaşabilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Van Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:05
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:03
Yatsı
20:29

Van Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Ozan Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.