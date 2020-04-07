YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Süer’den Berat Kandili mesajı

Başkan Süer’den Berat Kandili mesajı

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.Beraat gecesinin önemine değinen Başkan Süer, "Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir.

Başkan Süer’den Berat Kandili mesajı

Süerler Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Beraat gecesinin önemine değinen Başkan Süer, "Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir. Çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (S.A.V)’e indirilen Kur’an bu gecede Levhi Mahfûz denilen özel mekândan dünya semasına topluca indirilmiştir. İbadete âşina olan kişilerin bu gece yapacakları nâfile ibadet çok faziletlidir. Efendimiz buyurdular ki, ‘kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa Allah-u Teala ona yüz melek gönderir, otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir, otuzu ondan dünya âfetlerini giderir, onu da ondan şeytanın hilelerini uzaklaştırır.’ Rahmet inmesine vesiledir. Aleyhissalatü Vesselâm Efendimiz buyurmuştur ki, ‘Allah-u Teala bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca.’ İnsanlık tarihin en zorlu sınavlarından birini verdiği bugünlerde, insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey bu olsa gerek. Rabbimize dua etmek, tevbe-i istiğfarda bulunmak, ilahi adalete yönünü çevirmek, Allah’ın razı olduğu fiilleri yapmak ve Rabbimizin rızasının olmadığı eylemlerden kaçınmaktır. İnsanlığın kurtuluşunun ancak Allah’ın ipine sarılarak olacağının idrakine varmamız lazım. Bu gecenin hürmetine Allah’tan dileğimiz tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınından fakirin, fukaranın, mazlumun, yaşlının, çocukların ve tüm insanlığın çok daha acı tablolarla karşılaşmadan önlenmesidir. İnşallah bu gecede kılınacak namazların, yapılan samimi duaların ve düşkünlerin nidası hatırına hastalığın bir an evvel izole edilmesidir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor

Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor

Van Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:35
Öğle
12:14
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.