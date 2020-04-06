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Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması

VAN HABERLERİ  | 06.04.2020 21:16 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, tohum desteği verilecek 21 ilin olduğu listede Van’a yer verilmemesinin kent için talihsizlik olduğunu söyledi.Başkan Nayif Süer, Tarım ve Orman Bakanlığının 21 şehri kapsayan çiftçiye yüzde 75 tohum desteği sağlayan uygulamasında Van’ın yer almamasına yönelik bir açıklamada bulundu.

Başkan Süer’den ‘tohum desteği’ açıklaması

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, tohum desteği verilecek 21 ilin olduğu listede Van’a yer verilmemesinin kent için talihsizlik olduğunu söyledi.
Başkan Nayif Süer, Tarım ve Orman Bakanlığının 21 şehri kapsayan çiftçiye yüzde 75 tohum desteği sağlayan uygulamasında Van’ın yer almamasına yönelik bir açıklamada bulundu. Mevsimsel sıkıntılar, nakliye maliyetinin yüksek olması, rekolte azlığı gibi pek çok dezavantaja sahip bölgenin pilot ili konumunda olan Van’ın destekten faydalanamamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Süer, “Doğu Anadolu Bölgesi tarım ve hayvancılık için uygun jeolojik yapıya sahip olmasına rağmen bundan yeterli randımanı alamamakta. 21 ilin olduğu listede Van’a yer verilmemesi ilimiz için talihsizliktir. Van, her türlü tarımsal desteğe ihtiyacı olan ve hak eden bir şehir. Şahsım ve üreticilerimiz adına Tarım ve Orman Bakanlığının kararında düzenleme yapıp, bir an evvel yüzde 75 tohum desteği kapsamına Van’ı da almalarını talep ediyoruz” dedi.

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