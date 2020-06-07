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Başkan Sülük, esnafa verdiği sözü yerine getirdi

ÇORUM HABERLERİ  | 07.06.2020 08:23 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, marangozcu esnafına verdiği parke taşı sözünü yerine getirdi.Yerel seçimler öncesi Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek, parke taşı sözü veren Belediye Başkanı Ali Sülük, vaadini yerine getirdi.

Çorum’un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, marangozcu esnafına verdiği parke taşı sözünü yerine getirdi.
Yerel seçimler öncesi Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek, parke taşı sözü veren Belediye Başkanı Ali Sülük, vaadini yerine getirdi. İskilip Belediyesi tarafından Marangozcular Sitesi’nde alt yapını yenilendi. Yapılan çalışmayla birlikte esnaflar çamurdan da kurtulurken Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit ve esnaflar Başkan Sülük’e teşekkür etti.
Seçimlerden önce Marangozcular sitesindeki ziyaretinde çamur alanı gördüğünde içinin burkulduğunu dile getiren Başkan Sülük,”İşyeri önlerinin bu şekilde olmaması gerekirdi. Şükürler olsun Allah’ım bizlere sözümüzü tutma imkanı sağladı. Esnaflarımızı çamurdan kurtararak parkelerini döşettik. İlçemin asil insanları hizmetin en kalitelisini hak ediyor” dedi.

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