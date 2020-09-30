YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Başkan Sülük’den itfaiyecilere ziyaret

Başkan Sülük’den itfaiyecilere ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 30.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, itfaiyecilerin sadece yangınlarda değil kazalarda arama kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumlarda canlarını ortaya koyarak fedakârca görev yaptıklarını söyledi.“Gece-gündüz demeden canla-başla büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımıza göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” diyen Başkan Sülük, itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diledi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ali Sülük, itfaiyecilerin sadece yangınlarda değil kazalarda arama kurtarma ve doğal afet gibi her türlü acil durumlarda canlarını ortaya koyarak fedakârca görev yaptıklarını söyledi.
“Gece-gündüz demeden canla-başla büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye teşkilatımıza göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” diyen Başkan Sülük, itfaiyecilere çalışmalarında başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Çorum Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:35
İkindi
15:53
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Çorum Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.