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Başkan Sunar: “15 Temmuz Dünya Demokrasi Tarihinin önsözüdür”

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Milli İradenin, ecdattan devralınan milli ruh, azim, kararlılık ve duruşu ifade ettiğine vurgu yaparak, “Çağlar kapatıp çağlar açan Fatihlerin torunları, 15 Temmuz’da tarihi bir dirayetle, ihanet ve şer odaklarını tarihin karanlık sayfalarına gömmüş; özgürlük ve egemenliğine el uzatan kirli emel sahiplerini kendi ihanet kuyularına mahkum etmiştir” dedi.“Milli Diriliş ve Direniş”15 Temmuz Milli Direniş ve Dirilişinin Türk Tarihine ilham veren milli imanın eseri bulunduğunu, bu imanın 10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın cami olarak hürriyetine kavuşmasında da ortaya konduğunu belirten Başkan Sunar, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında tarihe kaydedilen 15 Temmuz Destanı, aynı zamanda Dünya Demokrasi Tarihinin de önsözü olmuştur.

Başkan Sunar: “15 Temmuz Dünya Demokrasi Tarihinin önsözüdür”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Milli İradenin, ecdattan devralınan milli ruh, azim, kararlılık ve duruşu ifade ettiğine vurgu yaparak, “Çağlar kapatıp çağlar açan Fatihlerin torunları, 15 Temmuz’da tarihi bir dirayetle, ihanet ve şer odaklarını tarihin karanlık sayfalarına gömmüş; özgürlük ve egemenliğine el uzatan kirli emel sahiplerini kendi ihanet kuyularına mahkum etmiştir” dedi.
“Milli Diriliş ve Direniş”
15 Temmuz Milli Direniş ve Dirilişinin Türk Tarihine ilham veren milli imanın eseri bulunduğunu, bu imanın 10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın cami olarak hürriyetine kavuşmasında da ortaya konduğunu belirten Başkan Sunar, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında tarihe kaydedilen 15 Temmuz Destanı, aynı zamanda Dünya Demokrasi Tarihinin de önsözü olmuştur. ‘ mesajını verdi. Sunar mesajında; vesayet ihanetini, darbeci zilleti sahneye koymak isteyen FETÖ’cü hainlere karşı, milli iradenin tek yürek olduğunu ve 15 Temmuz’da milli ruhu diri tutarak destansı bir zafere imza attığını belirtti.
“Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz”
Başkan Sunar mesajında, “Milli iradeye set çekmek, onu susturmak isteyen hainlere karşı tarihin emsalini kaydetmediği duruşu gösteren, Millet yolunda, vatan uğrunda canlarını feda eden, Başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun yolunda giden yüce milletimize minnettarlığımızı kaydediyoruz” ifadesini kullandı.

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Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
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