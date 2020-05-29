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Başkan Sunar: "Hamd-ü senalar olsun"

ERZURUM HABERLERİ  | 29.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Palandöken Belediyesi sınırlarında, koşullara uygun camilerde 2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Palandöken Belediyesi sınırlarında, koşullara uygun camilerde 2.5 aylık aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. Binlerce dadaş camilerde sosyal mesafe kuralına uygun biçimde ve maskeli olarak Hakk’a yöneldi. Dualar tekti: "Rabbim bu musibeti üzerimizden kaldır."
Palandöken Belediyesi ekipleri, Başkan Muhammet Sunar’ın talimatıyla, cuma namazı için müftülüklerce belirlenen camilere gelen vatandaşlara 20 bin seccade ve maske dağıttı. Müftü Solakzade’de cuma namazını eda eden Başkan Sunar’a, cuma sonrası vatandaşlar seccade ve maske dağıtımından dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

"Hamd-ü senalar olsun"
AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ile birlikte ilçe sakinleriyle saf tutan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Cemaatle yeniden Allah’ın huzurunda durmanın mutluluğunu yaşadık. Sonsuz hamd-ü sena olsun. Müşterek duamız, bu illetten tez zamanda kurtulmaya, yeniden omuz omuza namaz kılacağımız günlere oldu. Rabbim cumamızı kabul etsin” dedi.
Namaz sonrası çok sayıda vatandaş, Palandöken Belediye Başkanı Sunar’ın yanına gelerek şükran hislerini paylaştı, belediyenin armağan ettiği seccade ve maske için teşekkürlerini ifade etti. Vatandaşlar ortak ifadelerinde, “Başkanımız yine özel bir yaklaşımda bulunarak, maske ve seccade dağıtımı gerçekleştirdi. Kendisine ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun” dediler.

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