Başkan Sunar sahadaydı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kısıtlamaya uyarak, toplum sağlığı konusunda örnek duyarlılık sergileyen Palandökenlilere teşekkür ederek, “Salgınla mücadeleye destek veren halkımız duyarlı bir yaklaşım ve dayanışma kaydediyor” dedi.

Sunar sahadaydı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamaları ve ilçedeki belediye çalışmalarını denetleyen Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çalışma ekibiyle birlikte Abdurrahman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş, Yunus Emre, Adnan Menderes, Müftü Solakzade semtlerinde incelemelerde bulundu, programlı çalışmaların gerçekleşme oranı noktasında sahada tespitte bulundu.

Sunar’ın değerlendirmesi

Saha incelemesi sonrasında bir açıklama yapan Sunar, Palandöken’de belediye tarafından kaydedilen yatırım ve çalışmaların ilçede yaşam düzeyinin artışına önemli ve kalıcı bir etki kaydettiğine işaret ederek, vatandaş memnuniyetinin yükseldiğine dikkat çekti.

Yaz dönemi faaliyetleri ve vizyon projeler

Başkan Sunar, “Salgın sürecine rağmen, yaz sezonunu oldukça verimli geçirdik. Merkezi mahallelerimiz; Abdurrahman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş, Yunus Emre, Adnan Menderes, Müftü Solakzade’de önemli çalışmalar yürüttük. İlçemizde kaldırım ve asfalt çalışmalarımızda çevre dostu belediyeciliği ortaya koyarak rekreasyon alanları da oluşturduk. Yeşil alan oranını ülke ortalamasıyla paralel olarak çoğalttık” dedi.

Hedeflerinin vizyon projelerle ‘Marka İlçe Palandöken’ hedefine ulaşmak olduğunu aktaran Sunar, yatırımların gerçekleşmesinde Yerel Yönetimler Manifestosuyla AK Belediyeciliğin vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Palandökenlilerin teveccühlerine layık olmaya çalıştıklarını ifade etti. Salgın sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde yaz dönemi çalışmalarını tamamladıklarını, 2021 yılı yatırım ve çalışma programını hazırladıklarını bildiren Sunar, “Yarın dünden daha iyi olacak inşallah” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

