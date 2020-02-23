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Başkan Sunar Vizyon Medya’da üç özel kardeşin konuğu oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 23.02.2020 13:11 | Son Güncelleme

Vizyon Medya’da üç engelli kardeşin hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayınlarıyla güncel hayatın nabzını tutan üç özel kardeş, Vizyon Medya ekibi Yasin, Yunus ve Emin Taş’ın kamuoyunu aydınlatma adına verdikleri hizmetin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.SUNAR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİPalandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum’da internet üzerinden yayın hayatını sürdüren Vizyon Medya ekibine konuk oldu.

Vizyon Medya’da üç engelli kardeşin hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yayınlarıyla güncel hayatın nabzını tutan üç özel kardeş, Vizyon Medya ekibi Yasin, Yunus ve Emin Taş’ın kamuoyunu aydınlatma adına verdikleri hizmetin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.
SUNAR GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum’da internet üzerinden yayın hayatını sürdüren Vizyon Medya ekibine konuk oldu. Üç engelli kardeşin yapım ve sunuculuğunu yaptığı Bakış Açısı programında Palandöken gündemini değerlendiren Başkan Sunar, engelli kardeşlerin önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.
Programın ilk bölümünde Palandöken’de yürütülen çalışmaları ve hazırladıkları projeleri paylaşan Sunar, 1. ve 2. Marketlerde hayat bulacak olan kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin cazibe kazanacağının altını çizen Sunar, esnafın kesinlikle mağduriyet yaşamayacağını, projenin planlı bir şekilde hayat bulacağını net bir dille ifade etti. Kent Ormanı, Güneş Enerjisi, Biyogaz Tesisi ve mandıra projelerinin detaylarını da paylaşan Sunar, Engelsiz Palandöken için yürütülen çalışmalara da dikkat çekti. Bu minvalde asansör, rampa ve engelli araçları için garajlar yaptıklarını da belirten Sunar, İlçede bulunan Palandöken Engelsiz Yasam Merkezi’nin özel vatandaşların hizmetinde olduğunu hatırlattı.
SUNAR ‘BAKIŞ AÇISI’NIN KONUĞUYDU
Daha sonra kurucuları da olduğu Vizyon Medya’da üç engelli kardeşin hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı programının önemine vurgu yapan Sunar, yayınlarıyla güncel hayatın nabzını tutan üç özel kardeş, Vizyon Medya ekibi Yasin, Yunus ve Emin Taş kardeşlerin kamuoyunu aydınlatma adına verdikleri hizmetin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti. Başkan Sunar, “Bugün burada engel tanımayan üç yiğit, Yasin, Yunus ve Emin Taş kardeşlerin yürek, bilgi, birikim ve öngörülerini öne çıkararak mükemmel bir iş başardıklarına şahitlik ettik. İnternet televizyonculuğunda ciddi takipçi sayısına ulaşan kardeşlerimiz, kamuoyunu aydınlatma adına, zor şartlar altında önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar. Vizyon Medya adında oluşturdukları televizyon kanalıyla ilimizin bugününe, yarınına pozitif yönde katkı sağlıyorlar. Davetleri üzerine konuk olduğumuz Bakış Açısı programında yaptığımız çalışmaları ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Son derece keyifli ve verimli bir program oldu. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu
Programın sunucusu Yasin Taş da, davetlerini geri çevirmeyerek programa katılan Başkan Sunar’a teşekkürlerini dile getirerek, maksatlarının kamuoyunu en doğru bir biçimde aydınlatmak olduğunu kayda geçtiler.

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