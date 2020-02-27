YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Sunar’dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Sunar’dan Regaip Kandili mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 27.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sunar’dan Regaip Kandili mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sunar mesajında, Regaip Kandiliyle başlayan ve Kadir gecesiyle sona eren, Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan üç ayların birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını temenni etti.
Başkan Sunar, Manevi mevsime girişin habercisi olan Regaip kandilinin kıymetine dikkat çektiği mesajında, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi sebebiyle bu geceye ‘Regaip’ denildiğini hatırlatarak “Ruhen ve bedenen huzur bulduğumuz Regâib gecesi, Kurtuluşumuza vesile olan ve değerlendirmemiz gereken mübarek gecedir. Bu geceyi bir fırsat bilerek, hayatımızı muhasebe etmeli ve yeniden inşa etmeliyiz. Ruhen tazelenmemizi sağlayan bu geceyi ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirilmeliyiz. Ülkemizin ve insanlığın barış ve huzuru için gece gündüz mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize de dualarımızla destek olacağımız Regaip gecemizin insanlığın hidayetine, huzuruna vesile olmasını niyaz ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:33
İkindi
15:38
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Engin Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Serpil Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Bitmeyen uyku isteğine dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.